Vier nieuwe brandweerwagens voor Eindhoven en Helmond

Hij kost een kleine half miljoen euro, de nieuwe brandweerwagen van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, maar dan heb je ook wat. De door Kenbri Fire Fighting geleverde tankautospuit is de eerste van in totaal vier stuks die in Eindhoven en in Helmond gestationeerd worden. Nummer één maakt momenteel een ‘kennismakingstournee’ langs de brandweerposten en -kazernes in Eindhoven en Helmond. De komende weken worden ook de overige drie geleverd.

‘Dinky Toy’

Er zijn brandweerlieden die het nieuwe voertuig smalend ‘Dinky Toy’ noemen, verwijzend naar de ietwat bescheiden afmetingen. Inderdaad is de wagen -een Scania, voorheen waren het DAFs- een stukje lager en korter dan de voorgangers, maar die waren dan ook voor een zespersoons bezetting gebouwd.

In Helmond en Eindhoven wordt sinds een jaar of vijf met vierpersoons bezettingen gewerkt, waarbij -anders dan voorheen- ook de chauffeur en de bevelvoerder worden ingezet bij het bluswerk. ,,Vroeger moest de chauffeur bij zijn wagen blijven en dat gold ook voor de bevelvoerder", vertelt Jos van der Mierden, ploegchef én projectleider TS. ,,Maar die twee kunnen prima ingezet worden, zo is de afgelopen jaren gebleken. Doordat je met kleinere bezettingen werkt, kun je bovendien op meer locaties tegelijk actief zijn.”

Slanghaspels

De ontwikkeling van de nieuwe ‘TS’ én de Europese aanbesteding heeft twee jaar in beslag genomen. Volgens Van der Mierden is gekozen voor een bijzondere aanpak: de inbreng van medewerkers uit de parate dienst was bepalend voor het ontwerp en de uitvoering van de wagen. ,,Daarbij heeft Kenbri heel goed geluisterd naar onze wensen en meegedacht", zegt Van der Mierden. Hoog op het wensenlijstje stond bijvoorbeeld de situering van de ‘stralen’. ,,De slanghaspels zaten voorheen aan de zijkanten, nu zitten ze aan de achterzijde. Veel praktischer, omdat slangen niet meer onder het voertuig door hoeven.”

Nieuw is ook de efficiënter ingerichte cabine, met voor iedereen een eigen kastje én de kleinere watertank van 1500 liter, waardoor de nieuwe wagen lichter en stabieler is. De oude voertuigen zeulden 1000 liter meer mee. ,,In het stedelijk gebied heb je die niet nodig”, zegt de projectleider. ,,Daar is overal voldoende water.” Wat ook veranderde, is de bediening van de pompen. Bij de oude voertuigen is die computergestuurd. ,,We zijn weer terug bij de handbediening. Overzichtelijk en niet storingsgevoelig.”

Hoorns

Ook is het nieuwe voertuig uitgerust met camera's rondom, zes in totaal, voor een beter overzicht voor de chauffeur. De geluidshoorns zijn voor het eerst bovenop de wagen geplaatst, in plaats van eronder. ,,Onder de wagen was geen ruimte meer, en bovendien is het voor de verspreiding van het geluid ook beter. In het dak is een dikke laag isolatie aangebracht, zodat het geluid in de cabine draaglijk is.”

Quote Met brandweer­au­to's wordt heel anders gereden dan met een doorsnee vrachtwa­gen Jos van der Mierden , VRBZO

De nieuwe TS’en vervangen de oude, die tien jaar dienst hebben gedaan en zo’n 100.000 kilometer op de teller hebben staan. De voorgangers waren compleet op, zegt de projectleider. Al na 100.000 kilometer? ,,Tja, met brandweerauto's wordt heel anders gereden dan met een doorsnee vrachtwagen. Een brandweerwagen krijgt veel meer op zijn donder, al was het alleen maar vanwege alle verkeersdrempels.”