Vier personen met 'assortiment aan inbrekerswerktuigen' aangehouden in Eindhoven

266 fietsers op de bon geslingerd op Vestdijk Eindhoven

23 november EINDHOVEN - De politie heeft donderdagavond in drie uur tijd 266 boetes uitgedeeld aan fietsers op de Vestdijk in Eindhoven. In 215 gevallen gingen fietsers op de bon omdat de verlichting niet in orde was. Dat meldt de politie op Facebook.