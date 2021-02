Vier relschoppers en plunderaars Eindhoven voor de rechter

Schmidt gelooft in zijn keuzes voor PSV: ‘Wij hadden tegen Vitesse nooit gewonnen met de beste elf’

21 februari Was PSV zondag tegen Vitesse door het oog van de naald gekropen? Of had trainer Roger Schmidt een uitstekende strategie in een lastige week? De coach ging na afloop van het gewonnen duel (3-1) met Vitesse uitgebreid in op zijn tactiek en wisselbeleid. ,,Voor mij was duidelijk dat niet iedereen negentig minuten kon spelen”, zo begon hij zijn relaas.