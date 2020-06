Vier tieners trapper fietsers op de grond: een jaar na dato nog steeds gezocht

EINDHOVEN - Een groep van vier tieners wordt een jaar na dato nog altijd gezocht voor het beroven van drie fietsers in een uur tijd. Ze trapten hun slachtoffers van hun fiets in Eindhoven-Oost en stalen hun bezittingen. Alleen in het laatste geval wist het slachtoffer te ontkomen.