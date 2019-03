Vier urnen gestolen uit urnentuin Rijtackers in Eindhoven

Blog Stigmama: Felicita­ties

16:09 Het was afgelopen donderdag wereld Downsyndroomdag. Wereld Down Syndroom Dag is ervoor bedoeld mensen bewust te maken van het bestaan van het Syndroom van Down. Down Syndrome International (DSI) wil graag meer aandacht vragen voor de talenten en mogelijkheden die mensen met down hebben. Ook steunen zij onderzoeken om wereldwijde zorg te verbeteren. Daarom wordt er op 21 maart de Wereld Downsyndroomdag georganiseerd.