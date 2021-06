Vierde brand in jaar tijd bij recyclingbedrijf Mirec in Eindhoven is onder controle

Rond 19.45 uur werd het opgeschaald naar ‘zeer grote brand' en kwam er veel rook vrij. Een half uur later is het afgeschaald naar middelbrand. De rook werd al snel minder.

Het is de vierde keer dat bij dit bedrijf op de Hurk brand uitbreekt. Volgens de brandweer brandde er afval op een transportband. Normaal loopt de band, maar die was stilgezet vanwege het extreme weer. De warme materialen bleven hierdoor op één plek liggen en dat heeft de brand veroorzaakt.

Vierde brand in jaar tijd

Vorig jaar oktober bleven dikke rookpluimen urenlang hangen in de wijken rondom het bedrijventerrein nadat afgedankte apparatuur in brand vloog. Vervolgens was het in februari nog een keer raak toen in dezelfde loods opnieuw afval vlam vatte. Afgelopen woensdag was het een transportband met een technische storing.