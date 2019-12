Viertal aangehouden voor witwassen in Eindhoven: cash en twee auto's in beslag genomen

‘Bij het zien van de politie draaiden ze om’

Ter plaatse troffen toegesnelde agenten de voertuigen aan. ,,De personen waren op dat moment vertrokken. Met een van de voertuigen bleek het een en ander niet in orde te zijn. Op dat moment kwamen de personen die bij de voertuigen hoorden aangelopen. Bij het zien van de politie draaiden zij om”, aldus de wijkagent.

Daarop werden zij staande gehouden. Er bleek meer niet in orde te zijn. De vier werden daarom aangehouden. ,,Het onderzoek is in volle gang”, stelt de agent. ,,Dank aan deze alerte bewoner voor de melding.”