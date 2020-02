Vieze Volvo van langbezet parkeerplekje in Eindhoven eindelijk opgehaald

Buurtbewoners stoorden zich eraan. De auto stond onder een boom die veelvuldig wordt gefrequenteerd door duiven die hun vlucht onderbreken voor een sanitaire stop. Het gevolg: de auto zat compleet onder de vogelpoep . Ook was de Volvo 244 DL vuil en groeide er hier en daar mos uit kieren, deuren en ramen. Volgens Michel van Santvoort, een van de bewoners van de straat in stadsdeel Gestel, is de wagen dinsdagmiddag tussen vier en vijf opgehaald door mannen in een klein vrachtautootje. ,,Vorige week al zag ik een man staan bij de auto. Hij deed hem open en heeft samen met een ander geprobeerd om met behulp van startkabels de auto aan de praat te krijgen. Dat lukte niet, waarop ze dinsdag zijn teruggekomen.”

‘Beetje blij’

Of hij blij is nu het parkeerplekje eindelijk weer beschikbaar is voor andere automobilisten? ,,Ach, mij stond-ie niet zo in de weg. Hoewel hij er op den duur met al die vogelpoep echt niet meer uitzag. Dus ja, toch wel een beetje blij.”



Én er is weer een parkeerplekje beschikbaar in de straat. Bij de buurtbewoners is dat echter niet zo'n populaire stek, weet Van Santvoort. Door de duiven wordt je auto in no time ondergepoept, zegt hij.



Van Santvoort vermoedt dat alle publiciteit over de auto én de uitgebreide poetsbeurt van een groepje Volvo-fanaten uit Ophemert hem heeft overtuigd om zijn voertuig toch maar eens op te halen.