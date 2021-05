Vijandig bod VDL op Neways: ‘Via de media kennis genomen’

Blunderen­de drugskoe­rier ontkomt aan woede van opdrachtge­ver door bericht in krant

26 mei DEN BOSCH - Een drugskoerier dreigde vorig jaar in de problemen te komen toen hij een kwart miljoen aan drugs kwijtraakte. De opdrachtgever dacht dat de man het spul zelf gepikt had. Maar een bericht in het ED ondersteunde zijn verhaal.