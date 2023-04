Vijf bouwprojecten in regio Eindhoven open voor publiek op Dag van de Bouw

Een verbod op Bambi’s in een hertenkamp? ‘Totaal van het padje daar in Den Haag’

SON - Beschuit met muisjes zondagmiddag in het hertenkamp aan de Dommelpas in Son en Breugel. Naast het jaarlijkse kraamfeestje vanwege de geboorte van geitjes en lammetjes werd het 50-jarig bestaan gevierd. De toekomst van hertenkampen zoals deze is echter onzeker.