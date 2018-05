Vijf gewonden bij ongeluk op N2 bij Eindhoven door fiets op wegdek

4TU investeert 22 miljoen in gezamen­lijk onderzoek

12:31 EINDHOVEN - De 4TU.Federatie, een samenwerkingsverband van de vier technische universiteiten in Nederland (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) kent 22 miljoen euro toe aan vijf onderzoeksprogramma’s binnen het thema ‘High Tech for a Sustainable Future’. De financiering is voor vijf jaar.