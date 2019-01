Vijf jaar cel geëist tegen bedenker tuindersfraude in Zuidoost-Brabant

Vanaf maandag rijdt de eerste ASML-bus van station Eindhoven naar Veldhoven

12:10 EINDHOVEN/VELDHOVEN - Vanaf maandag rijden de eerste BRAVO bussen van vervoerder Hermes vanaf het centraal station in Eindhoven direct naar de gebouwen van chipmachinefabrikant ASML in Veldhoven. Lijn 119 rijdt zes keer per uur in de spits, tussen 07.00 – 09.00 en 16.00 – 18.30 uur.