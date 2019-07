Vijf jaar na de ramp met de MH17: de indrukwekkende rouwstoet vanuit Eindhoven in beeld

Zomerserie Wonen naast het spoor: Scheur in stuc wordt niet meer dichtge­smeerd

7:00 EINDHOVEN - Het woord geluidoverlast zal René Stallenberg niet gauw in de mond nemen als hij vertelt over hoe het is om naast het spoor te wonen. De beleving is heel verschillend, weet hij. Maar trillingen zijn er ook en dan nog het risico op een ongeluk met gevaarlijke stoffen.