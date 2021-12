Vijf kantoren Rabobank omgebouwd tot honderden woningen, ook in Eindhoven en Oirschot

Dat hebben de twee partijen bekend gemaakt. In Eindhoven gaat het om het pand aan de Kronehoefstraat waar de Rabobank zat tot 2000; dat is nu het hoofdkantoor van BPD Zuid. Directeur Erik Leijten schat dat hier plaats iso voor zo'n honderd woningen. In Oirschot verhuist de bank in januari van de Sint-Jorisstraat naar het kantoor in Best. Daar zouden mogelijk 35 tot 40 appartementen in kunnen. ,,Maar de plannen moeten nog gemaakt worden. Wel hebben wel al overleg met de gemeenten over de transformatie", aldus Leijten.