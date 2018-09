Vijf miljoen voor gezonde levensstijl

Dochters houd je moeders thuis: The Jerseys spelen in Eindhoven

9:00 EINDHOVEN - Meer dan honderd liedjes uit de pophistorie staan op het repertoire van The Jerseys. De Eindhovenaren zijn ook na ruim een halve eeuw nog goed in vorm. De band, opgericht in 1965, speelt zondag 9 september op festival ‘Summer in the Sixties’.