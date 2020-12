Vijf minuten om te ontsnappen aan de ‘rijdende boetemachine’ van de gemeente

In Helmond rijdt hij al en in Eindhoven verschijnt de scanauto waarschijnlijk eind maart in het straatbeeld. Een soort superboa's van de gemeente want dik duizend auto's per uur controleren. De scanauto draait zijn hand er niet voor om. Veel meer dus dan de hooguit honderden die een gewone boa per uur kan controleren. Eindhoven verwacht een verdubbeling van de 50.000 boetes van 64,50 euro die nu jaarlijks worden uitgeschreven. Dat lijkt aan de voorzichtige kant aangezien het aantal boetes in veel gemeenten (waaronder ook Helmond) verdriedubbelde. Dat zou Eindhoven dik zes miljoen euro extra opleveren.