Voor Noortje van de Ven van Design by Noor is het ook meteen een afscheidsfeestje. Binnenkort verhuist ze met haar zelfgemaakte sieraden naar een nieuwe zaak in Eersel. De winkel is uit zijn jasje gegroeid, zegt ze. Toch vertrekt ze met pijn in haar hart na ruim twee jaar uit Anton. ,,De sfeer ga ik echt missen. Zoals het hier onderling gaat, gebeurt dat nergens. Iedereen helpt elkaar.” Ze wijst naar het winkeltje van haar buurvrouw. ,,Als zij haar lunch is vergeten of naar de wc moet, neem ik de zaak even over.” Volgens haar vormen de twintig winkeltjes, die vooral in de hoek design en fashion zitten, eigenlijk een grote winkel. Ook fysiek: er zijn geen afscheidingen, voor je het weet wandel je de volgende winkel binnen.