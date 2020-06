Vijftal uit Eindhoven, Vught en Best aangehouden voor wapen- en drugsbezit: twee kwekerijen opgerold

Dat meldt de politie woensdagmiddag. Er zijn wapens en harddrugs in beslag genomen. Ook zijn twee auto's ingenomen. ,,De vijf verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Dat is nog in volle gang.”

Bij de actie van maandag werden ook hennepkwekerijen aangetroffen, in een bedrijfspand in Sint-Oedenrode en in een woning in Eindhoven. In Sint-Oedenrode stonden in totaal 422 planten, in Eindhoven 77. Deze zijn allemaal in beslag genomen en vernietigd.