Vijftig gitaristen op Eindhovens podium bij Come Together: a Guitar Rhapsody

Volgens Wikipedia is een rapsodie 'een gedicht of een muziekstuk dat qua onderwerp of stijl bestaat uit contrasterende gedeelten qua stijl/stemming, die ondanks de vrije vorm toch een eenheid vormen, vaak met een op volksmelodieën gebaseerde gemeenschappelijk, of in verschillende vormen terugkerend thema'.

Dat komt aardig overeen met het spektakel van zaterdagavond in het Centrum voor de Kunsten Eindhoven (CKE). Onder het motto Come Together: a Guitar Rhapsody hadden de stichting Gitaarorkest Nederland, het Brabants Gitaar Kwartier en CKE meer dan vijftig gitaristen bij elkaar gebracht. Met het Nederlands Jeugd Gitaar Orkest (NJGO), Ponticello, de GitaarBend(e) uit Waalre plus individuele leerlingen uit de regio was het podium in de concertzaal overvol. Gitaren in alla varianten: de gangbare akoestische, in afmeting variërend met de leeftijd (van 8 tot ruim 20) van de bespeler, Spaanse, basgitaren in akoestische en elektrische versie en de uitvoeringen van a Crazy Little Thing Called Love en Bohemian Rhapsody van Queen vroegen natuurlijk om een elektrische gitaar.

Geen spoor van zenuwen

Voordat de jonge muzikanten van Ponticello met Lucy in the Sky with Diamonds het spits afbeten, waren ze hun gitaar aan het stemmen, aan het kletsen of nieuwsgierig in het rond aan het kijken. Geen spoor van zenuwen. Het NJGO, met studenten en afgestudeerden van het conservatorium stortte zich samen met Ponticello onder leiding van Peter Constant op het minder bekende Landscape van David Adele, waarbij de gitaren ook als trommels worden gebruikt.

Na de pauze schoven het NJGO en Ponticello wat naar achteren om plaats te maken voor de GitaarBend(e), herkenbaar aan de blauwe shirts. Eerst konden de veertien leden en dirigent Anneloes van Hout zich uitleven op Inspiration van Gipsy Kings en natuurlijk de Beatlesklassieker Come Together, later gingen ze met de anderen samen los op Santana en James Brown. ,,I Feel Good!", riep Constant. Dat leek voor iedereen te gelden.

Bart van Gogh uit Aalst krijgt al tien jaar les van Van Hout en speelt al jaren bij de GitaarBend(e). Zonder moeite wisselde hij bij de songs van Queen een paar keer tussentijds de akoestische gitaar in voor de elektrische basgitaar. Concerten zijn voor hem niet zo bijzonder. ,,We spelen deze maand een paar keer bij ons in de Agnus Dei kerk", vertelde hij na afloop. Bart volgt een theateropleiding. ,,Muziek zal altijd een onderdeel van mijn leven blijven", weet hij.