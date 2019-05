Vijftig jaar Vrijwillige Hulpdienst Eindhoven: kleine moeite, groot plezier

In de vier maanden dat Bram Eyck als vrijwilliger actief is, heeft hij zijn met ‘maatje’ al twee bijzondere momenten beleefd. ,,Elke woensdag bezoek ik een alleenstaande man van 85. Een van die middagen vertelde hij dat het al heel lang geleden was dat hij frites had gegeten. Ik ben gewoon even naar de snackbar gegaan. Zat hij even later te genieten. Een tijd later hoorde ik dat hij zaterdag jarig zou zijn. Ook al was het niet mijn vaste dag, ik ben hem met twee taartjes gaan feliciteren. Het idee dat hij die dag niemand zou zien, kon ik niet verdragen.’’