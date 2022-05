Vikingen overspoelen Prehistorisch Dorp; Terug in de tijd met wapengekletter, rook en vieze handen

EINDHOVEN - Het ging er de afgelopen dagen heftig aan toe in het Prehistorisch Dorp in Eindhoven. Op gezette tijden klonk er wapengekletter. Niet gek als er vier dagen lang woeste Viking-strijders alles uit de kast halen om bezoekers te imponeren.

De familie Scheinders uit Rotterdam bezoekt voor de eerste keer het Prehistorisch Dorp. Dochter Cathlyn (5) gekleed in een jurk, die menig Viking meisje niet zou misstaan, is een ‘Larp’. Dat staat voor Live Action RolePlay. Ze kruipt dus in de huid van haar karakter. Ze kreeg het Larpvirus met de paplepel ingegoten. En nu is ze hier en doet ze samen met haar ouders alsof ze Vikingen zijn.

En Cathlyn en haar ouders zijn niet alleen. Diverse andere bezoekers gaan in gedrag en klederdracht terug naar de tijd dat drakenboten de kusten afschuimden op zoek naar buit. De ene outfit is nog mooier dan de andere en wie nog spullen als sieraden en wapens mist, kan terecht op de Vikingmarkt die is opgesteld.

Kooplieden uit alle windstreken

Uit alle windstreken zijn de kooplieden naar het Prehistorisch Dorp gekomen. Naast de Vikingmarkt laten vrijwilligers diverse ambachten zien zoals het verven van wol met natuurlijke materialen, het smeden van wapens, vlechten en handwerktechnieken zoals het kaartweven.

Quote Je weeft met je handen en met je voet. Je bent dus eigenlijk gewoon je eigen verplaast­ba­re weefgetouw Esther Borgers, Vrijwilligster Vikingfest

,,Dat is een hele oude vorm van weven die niet werkt door middel van een raam maar met behulp van kaartjes", legt vrijwilligester Esther Borgers uit. ,,In deze kaartjes zitten gaatjes waar draden doorheen lopen. Door de kaarten steeds te draaien, komt er steeds een andere kleur draad boven te liggen en verschijnt er dus ook steeds een nieuwe kleur in het patroon. De techniek is al eeuwen oud. Je weeft met je handen en met je voet waaraan je de wol vastmaakt. Je bent dus eigenlijk gewoon je eigen verplaastbare weefgetouw.″

Geschiedenis levend houden

Yvonne Lammers, hoofd Prehistorisch Dorp is tevreden over de opkomst. „We kunnen in ons dorp maximaal 2000 bezoekers tegelijk ontvangen en dat aantal hebben we bijna iedere dag gehaald. Het is belangrijk dat we de geschiedenis levend houden voor een groot publiek en met een evenement zoals het Vikingfest is dat zeker gelukt. Als je hier ‘s avonds weggaat dan moet je ruiken naar de rook en vieze handen hebben of je nu groot of klein bent.″

De strijd in het Prehistorisch Dorp is nog niet gestreden want komend weekend, met Pinksteren, maken ridders hun opwachting tijdens het Ridderfeest.

Volledig scherm Tijdens het Vikingfest werd er ook een ambachtenmarkt gehouden. © Kees Martens/DCI Media