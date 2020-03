Villa Granville aan Parklaan Eindhoven gekocht door Lee Foolen voor ruim 6 miljoen euro

Het rijksmonument uit 1916 is gebouwd door de Eindhovense fabrikantenfamilie Mignot, bekend van de voormalige grote sigarenfabriek aan de Vestdijk/Kanaalstraat die tot 1982 in gebruik was bij Philip Morris. Foolen is getrouwd met een telg uit die familie. Een tante van zijn echtgenote was de laatste eigenaar. ,,Zo blijft dit stukje familiegeschiedenis toch deels in de familie", aldus Foolen. Of hij het pand van 750 vierkante meter woonoppervlak gaat verhuren of er zelf gaat wonen met zijn gezin, is nog niet bekend.



Remi Mignot van sigarenfabrikant Mignot & De Block betrok het pand aan de Parklaan in 1918 met zijn gezin. De eerste woningen, zoals het Philipslandgoed De Laak, werden in 1905 in het Villapark in toenmalig Tongelre gebouwd. De villa aan het huidige nummer 95 volgde een tiental jaren later. De familie woonde er tot ongeveer vijftien jaar geleden.