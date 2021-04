Villapark luidt noodklok over verkeer. ‘Drukte zal toenemen door nieuwbouw’

EINDHOVEN - Bewoners van het Villapark in het Eindhovens stadsdeel Tongelre zijn de verkeersonveiligheid en de almaar toenemende drukte in de wijk beu.

Om de klachten in kaart te brengen heeft de Buurtvereniging Villapark een enquête gehouden onder de bewoners. Daarin wordt bij de gemeente aangedrongen op passende maatregelen.

De werkzaamheden op de Vestdijk en het verkeersarm maken ervan hebben volgens de buurtbewoners de afgelopen twee jaar tot een sterke toename van het (sluip-)verkeer geleid.

Tongelresestraat

Vooral op de Tongelresestraat, maar ook de Fuutlaan, Parklaan en de Dommelhoefstraat is het druk en wordt er vaak hardgereden, blijkt uit de enquête die door 165 van de 800 huishoudens werd ingevuld.

Met de enquête-uitslagen en een begeleidende brief waarin de noodklok wordt geluid, heeft de buurtvereniging om aandacht van het gemeentebestuur gevraagd. Het signaal is inmiddels opgepikt door het CDA, dat schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van B en W. Ook de christen-democraten vinden dat er moet worden ingegrepen.

De buurt dringt aan op veiligheidsverhogende en verkeersremmende maatregelen, vooral ook gelet op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in de nabije omgeving. Met name de komst van drie torenflats met 500 tot 800 woningen in District-E plús de nodige kantoorbouw baart de bewoners zorgen.

Quote Wij nemen geen stelling tegen hoogbouw. Maar we vinden wél dat de drukte in goede banen moet worden geleid Hans van Beurden

Ook wordt gevreesd voor een sterke toename van parkerende automobilisten in de wijk waaronder ook het NRE-terrein valt. ,,Wij nemen geen stelling tegen hoogbouw. Die woningen zijn gewoon nodig”, zegt secretaris Hans van Beurden van de buurtvereniging. ,,Maar we vinden wél dat de drukte in goede banen moet worden geleid.”

Fuutlaan

Een van de grote knelpunten is de Fuutlaan. Bewoners klagen al jaren over de trillingen die het voorbijrazende (vracht)verkeer op het wegdek van oude straatklinkers veroorzaakt. ,,Uit recente metingen van de gemeente blijkt dat de normen worden overschreden”, zegt Van Beurden. ,,Daar heeft de gemeente niets mee gedaan. Er is één wegversmalling, maar dat helpt natuurlijk niet genoeg.”

Opschuiven

De bewoners vragen daarom aandacht voor een plannetje dat de gemeente al wat langer op de plank heeft liggen: het ‘opschuiven’ van de Fuutlaan in de richting van het spoor. Ook het CDA wijst het college op dit voornemen.

‘Wanneer wordt eindelijk gestart met de aanleg van de hernieuwde Fuutlaan’, vraagt de fractie zich af. Volgens Van Beurden wordt de kwestie ook aangekaart bij de andere fracties in de gemeenteraad. Hij hoopt op meer politieke steun. ,,Want daar moeten we het uiteindelijk van hebben.”