Vinden supporters van FC Eindhoven en Helmond Sport voetbal kijken in coronatijden nog wel leuk?

De supporters aan de overkant zitten verspreid als donkere plukjes in een veld van lege lichtblauwe stoelen, zaterdagmiddag in het stadion van FC Eindhoven. Met stickers is aangegeven welke stoelen gebruikt mogen worden. Maar met 746 man publiek (allemaal supporters van de thuisclub, dat wel) is het niet bepaald een volle bak. Vrienden Tom Donkers uit Valkenswaard en Bram Smeekens uit Tilburg beschrijven tijdens de rust de sfeer in het stadion met een weinig flatteus drieletterwoord. Vooropgesteld, ze zijn blij dat ze überhaupt voetbal kunnen kijken. „Maar heel de sfeer is weg, je mag niet eens zingen.”