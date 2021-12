Vintage en tweedehands kleding: niet voor de lage prijzen, maar om het scoren van een mooi uniek stuk waar je goed voor zorgt

Een magische muziekbox van schemer­lamp en broodroos­ter tussen de kerststal­le­tjes in de Woenselse Sint-Petruskerk

EINDHOVEN - Kerststalletjes van over de hele wereld zijn deze maand te bekijken in de Sint-Petruskerk in Woensel bij de kerststallententoonstelling. Maar het was de zelfgebouwde magische muziekbox van een van de parochianen die zaterdagmiddag de show stal.

