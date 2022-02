Vintage pareltjes scoren bij de Kilo Sale

De ‘vintage vibe’ heeft Kirsten de Vreugd en Joost Brandes uit Eindhoven flink te pakken. ,,Ik ben erg geïnteresseerd in kleding uit de jaren zestig. Leuk voor in mijn kast”, zegt De Vreugd. Allebei hebben ze hun armen vol hangen met kleding, gescoord in de kelder van Area 51 op het Ketelhuisplein in Eindhoven. Brandes is nog op zoek naar een leren- of bontjas. ,,Alvast voor de ‘vastenavend’. In Bergen op Zoom, waar wij vandaan komen, draag je op die avond zo’n jas over je gewone kleding. Je kunt het maar in huis hebben”, zegt hij lachend.