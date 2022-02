Vintage Vêtements in Eindhoven geeft geluk door met gebruikte bruidskleding en verhalen over liefde

Geef Geluk Door is een klein jaar geleden begonnen met het trouwpakje van Mieke Kaan, de inmiddels overleden buurvrouw van Fancy. ,,Zij was 85 jaar, ziek en om die reden bezig te ‘ontspullen’”, vertelt ze. ,,Omdat ze wist dat ik dol ben op vintage kleding kreeg ik haar trouwpakje. Als vanzelf ben ik toen met haar gaan praten over haar huwelijksdag, het aanzoek dat zij haar man had gedaan, haar leven met Piet, want zo heette hij, en de liefde in het algemeen. Uiteindelijk heb ik voorgesteld om haar pakje inclusief het verhaal over die liefde door te geven aan anderen.”

Verhalen over liefde, geluk en relaties

Dat verhaal met oproepje voor meer bruidsjurken en verhalen heeft destijds in deze krant gestaan en heeft inmiddels acht bruidsjurken en -pakjes opgeleverd met evenveel mooie en unieke verhalen over liefde, geluk en relaties. Het idee sprak Ilya van den Berg aan met als resultaat hun projecthuwelijk in Geef Geluk Door.

Bruidskleding laten rouleren

Ilya: ,,Het is de bedoeling dat we de bruidskleding gaan uitlenen en laten rouleren onder bruiden in spé. Op die manier geven we dierbare kleding die vaak jarenlang zorgvuldig is bewaard een tweede leven, bovendien op een manier waar de bruid zelf, echtgenoot of andere nabestaanden er voor honderd procent achter staan.”

Accessoires

Vintage Vêtements gaat behalve de bruidskleding met een verhaal ook feestkleding verhuren voor de bruiloftsgasten en ook daarvan is inmiddels een kleine collectie beschikbaar. Daarnaast is het de bedoeling de keuze aan accessoires uit te breiden zodat bruiden en feestgangers in liefdevol vintage gekleed naar het altaar kunnen gaan.

Bruidskleding inleveren

De expositie Geef Geluk Door is te zien vanaf maandag 14 februari 13.00 uur en tot eind maart bij Vintage Vêtements op Leidingstraat 43 in Eindhoven. Openingstijden na Valentijnsdag: woensdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 18.00 uur, zondag van 12.00 tot 18.00 uur.

Wil je je bruidskleding, feestkleding of accessoires inleveren? Mail naar: info@vintagevetements.com voor het maken van een afspraak. Ilya kijkt dan of de kleding past in haar vintage collectie, Fancy blijft betrokken om de persoonlijke verhalen op te schrijven als je dat wilt.