Vinyl & Cappucino: Op zoek naar die speciale plaat

De muziek van Vinyl DJ klinkt over het volle terras tijdens de platenmarkt Vinyl & Cappuccino bij Paviljoen Op Noord. Veel muziekliefhebbers, jong en oud, man en vrouw, zijn afgekomen op de beurs waar elpees en singletjes geruild, gekocht en verkocht worden.

Gerald van den Hurk van Paviljoen op Noord en Ray Elpee van Musicstore Extraordinaire Eindhoven houden samen de markt voor particulieren en handelaren uit heel het land. Ray: ,,Het is goed druk, het is nu de vierde keer dat we dit samen doen. We bouwen echt iets op." Van den Hurk: ,,Het weer werkt ook mee. Veel mensen komen op de fiets en zitten op het terras en bezoeken de markt. De sfeer is goed. En je ziet, het is allang geen oude mannenwereld meer.”

Queen en David Bowie

Na een rondje over de beurs en te hebben rondgevraagd waar de bezoekers naar op zoek zijn, is het meest gegeven antwoord Queen en overleden muzikanten zoals David Bowie. Ray: ,,Je wordt er helemaal gek van. Sinds het uitkomen van de film Bohemian Rapsody is er niet meer aan de elpees te komen van Queen".

Volledig scherm Vinyl & Cappuccino. Platenmarkt bij Paviljoen op Noord. © Jean Pierre Reijnen

Stan Centen (22) is tussen de studie door op zoek naar iets speciaals. Hij heeft de hand weten leggen op een blauwe uitvoering van de elpee van David Bowie 'Stage'. ,,Een vriend van mij luistert veel naar Bowie. Ik zag deze liggen, via Spotify luister ik of er bekende nummers opstaan en dan beslis ik of ik hem neem. Zo heb ik ook een elpee van Miles Davis gevonden. Het moet wel speciaal zijn. Ik luister graag naar albums, die vertellen een verhaal. Als ik op reis ben is Spotify makkelijk, maar een elpee klinkt helderder en je hebt iets in de hand. “

Vinyl in kledingzaak

Jaap en Vincent van Boven, vader en zoon, zijn uit Vlissingen gekomen. In hun kledingzaak verkopen ze sinds vier jaar ook vinyl. Jaap: ,,We zijn altijd met muziek bezig geweest. We spelen samen in een band. De verkoop van platen was meteen een succes. Het is puur een hobby, we doen het voor de sfeer en liefde voor de muziek.”

Lisa Zimmerman snuffelt rond naar elpees uit haar jeugd; Kris Kristoffersen, Jim Croce's en Carol King. ,,Het is heerlijk om met vrienden een middagje elpees te draaien. En het mooie van een elpee? Het ruwe, echte geluid, er zit nog wel eens een foutje op."