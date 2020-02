Vioolsolist en orkest spelen Russische muziek met aandacht

Deze uitvoering met violist Nemanja Raduloviç in de hoofdrol mondde uit in één groot moment van erkentelijkheid. In tegenstelling tot de menselijke stem is de viool een middel, voor deze Servisch-Franse violist had zijn instrument de onmiddellijkheid van ademhalen. Wat een eenheid, wat een innigheid, wat een warmte en tederheid ademde zijn spel. Aandacht was het sleutelwoord. Voor elke noot, voor elke zin, voor alle bewogenheid, speelsheid en levendigheid die Tsjaikofsky in zijn werk legde. Raduloviç kreeg van het orkest alle ruimte.