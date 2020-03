Viooltjes en verf als alibi in corona-tijd: ‘maak er geen uitje van, kom alleen’

BEST/NUENEN - De bouwmarkt en het tuincentrum als uitje in corona-tijd. Maar voor hoe lang nog? Steeds meer winkels sluiten of houden nog een slag om de arm. De Bijenkorf in Eindhoven en Ikea in Son zijn voorlopig dicht. Ondertussen draaien supermarkten top-omzetten.

Bouwmaterialen werden dinsdagavond nog volop in de auto gepropt bij de Hornbach in Best. Want net als Praxis, Karwei en Gamma zijn die gewoon open. ‘Vooralsnog’, laten de meeste bouwmarkten weten. Of ze open kunnen blijven, is nog maar de vraag. De Bijenkorf en Ikea sloten dinsdagavond per direct al hun winkels omdat ze vanwege het coronavirus de veiligheid en gezondheid van klanten en medewerkers niet meer voldoende konden garanderen. De bouwmarkten roepen ondertussen alle klanten op om de bouwmarkt niet als ‘uitje' te gebruiken: ‘kom zoveel mogelijk alleen’. Want de laatste dagen liepen heel wat klanten met kroost er de deur plat.

Klappen

,,We horen nog bij de groep ondernemers die de minste klappen krijgen”, vertelt Patrick Coppelmans van het gelijknamige tuincentrum in Nuenen. ,,Mensen zijn thuis en gaan dus maar aan de slag in de tuin.” Van omzetrecords zoals bij supermarkten is volgens hem echter geen sprake. ,,Het is ook hier rustiger dan normaal en vergeet ook niet dat ons restaurant dicht is. Dat kost ons ook veel omzet.” Bij de collega's van de grote Intratuin-vestiging in hetzelfde dorp hetzelfde beeld: heel wat mensen laden nog wat traytjes violen in maar van een grote toeloop is geen sprake.

Piek-momenten in de winkel stellen Coppelmans soms wel voor dilemma’s. ,,Wil je dat wel in deze tijd waarin opgeroepen wordt om afstand te houden? Aan de andere kant hebben we een winkel van 10.000 vierkante meter dus ook als er 200 bezoekers zijn is dat goed te spreiden.” Bij Decathlon in Best geldt een bezoekersquotum: maximaal 100 klanten. Twee klanten naar buiten betekent twee naar binnen, met een bescheiden rij voor de deur als gevolg. In de sportwinkel waren dinsdagavond vooral jongeren, even uitrazen.

Tien jaar terug in de tijd

De vraag is hoe lang dat houdbaar is. In verschillende Europese landen zijn alle winkels behalve supermarkten en drogisterijen gesloten. In België gaan vanaf vanmiddag alle niet-essentiële winkels dicht. Ook Coppelmans houdt rekening met dat scenario. ,,Vorige week hadden we het over een verbod op handen schudden en kijk waar we nu staan. We hebben allemaal één gemeenschappelijke vijand en dat zorgt voor saamhorigheid. We houden er rekening mee dat we vijf of tien jaar terug in de tijd gaan qua groei. Zolang ons familiebedrijf met acht vestigingen maar overleeft kan ik er mee leven.”

Volgeboekt

In tijden van ongekende crisis scoorde supermarktketen Jumbo deze week de hoogste dagomzet ooit. ,,Ook hier een recordomzet”, zegt assisent-bedrijfsleider Thanh Nguyen (28) van Albert Heijn-vestiging aan de Leenderweg in Eindhoven. Als er al van winnaars gesproken mag worden, zijn de supermarkten dat zeker. De winkels worden geplunderd en online bestellen is onmogelijk. Door de drukte zijn alle bezorg- of pick-up locaties in de regio volgeboekt tot eind deze maand.

Volledig scherm Bij de Albert Heijn aan de Leenderweg in Eindhoven is afzetlint op de grond geplakt om klanten te duiden op de afstand die in acht moet worden genomen. Links assistent-bedrijfsleider Thanh Nguyen. © Jean Pierre Reijnen/DCI Media

Hamsteren

,,Het hamsteren zal na verloop van tijd wat afnemen maar de omzet zal hoger blijven”, verwacht retaildeskundige Paul Moers. ,,Restaurants zijn dicht dus buiten de deur eten is er niet meer bij. Veel mensen zitten bovendien thuis en dan volgen de knabbelmomentjes elkaar snel op. Om 10 uur het eerste koekje en een uur later een stuk chocola. En zo de hele dag door.”

Ondernemers zonder webshop hebben volgens Moers wel een probleem. De handel gaat zich nog verder naar online verplaatsen en een goede webshop heb je niet in een paar dagen ingericht.” Structureel lege schappen in supermarkten verwacht hij niet. ,,Nederland en de rest van Europa produceren gigantisch veel zelf. Die productie raakt alleen in de problemen als heel veel mensen in zo’n fabriek tegelijk ziek worden.” Voor elektronicawinkels is het volgens de deskundige een ander verhaal. ,,Die kampen met het probleem dat de productie in landen zoals China en Korea grotendeels stil ligt. Als er maar één onderdeel niet geleverd kan worden, komt die televisie niet deze kant op.”

Prijsoorlog?