Virtual Reality verovert bedrijfsleven, tweede vestiging Enversed

Nu we een bezoek brengen aan Virtual Reality Centre Enversed willen we natuurlijk ook graag een game spelen. We kiezen voor een game waarbij we met een handboog zo veel mogelijk ballonnen kapot moeten schieten. Hoe dat moet, is moeilijk voor te stellen wanneer je in een lege spelkamer staat zonder VR-bril. Maar zo gauw je die op doet, komt de omgeving tot leven.

We staan midden in een stad met om ons heen gebouwen. En we zien een handboog voor ons met pijl. Met handconsoles kunnen we de boog gebruiken. Als je de pees aantrekt, voel je de boog zelfs een beetje trillen van de spanning die er op komt te staan. Vanaf een gebouw worden de ballonnen op ons afgeschoten. Wanneer we er één raken, spat die kapot en komt er confetti uit. Degene die de meeste ballonnen raakt, wint het spel.

Enversed, gevestigd op de zevende etage van het Veemgebouw op Strijp-S in Eindhoven, telt negen spelkamers waar maximaal 75 mensen tegelijkertijd kunnen spelen. Alle games worden door Enversed zelf gemaakt. Je kunt een sneeuwballengevecht houden, tegen elkaar autoracen, maar ook pinguins stapelen. Als we het er over hebben hoe leuk het centrum is voor een verjaardagsfeest zegt Sander Winters, een van de eigenaar/directeuren, dat er inderdaad veel bezoekers komen die iets te vieren hebben samen, maar dat de meeste bezoekers toch komen via bedrijven. "We zijn bijzonder populair als bedrijfsuitje. Alle grote bedrijven hebben we al ontvangen. Het gaat hen niet alleen om teambuilding, maar ook om kennis. Hier ervaar je de mogelijkheden van virtual reality, dat steeds vaker in bedrijven wordt ingezet."

Therapie

Winters vertelt over monteurs die in virtual reality leren sleutelen aan machines, omdat de echte machines te kostbaar zijn: "Daarnaast wordt VR gebruikt als ondersteuning bij therapie, bijvoorbeeld bij vliegangst en hoogtevrees. In mei hebben we hier EVE, een evenement rond VR en gezondheidszorg."