Visie Eindhoven op toekomst sociaal domein blijft vaag

De inleiding van de raadsbijeenkomst over de toekomst van het sociaal domein werd dinsdagavond verzorgd door wethouder Renate Richters (zorg, GroenLinks). Maar het was aan ambtenaar Senna Swinkels om de lastige vragen van PvdA-raadsleden Marjolein Senden en Wil van Haalen te beantwoorden. Het college stelt dat er ‘scherpe keuzes’ moeten worden gemaakt, en zij vroegen zich af wat B en W nou eigenlijk willen. ,,Ik begrijp dat er wordt voorgesteld om in te zetten op de meest kwetsbare doelgroepen”, zei Senden. ,,Maar kiezen betekent ook dat je dingen niet meer doet. Zijn er daar ideeën over?” Swinkels antwoordde dat de gemeente wettelijk gezien niet zomaar doelgroepen kan uitsluiten. ,,Wat we wel kunnen doen is heel goed kijken naar: wat is de vraag van deze persoon of dat huishouden, wat is de eigen kracht, wat kan er in de eigen omgeving en door de persoon zelf worden opgepakt, en daar op maat ondersteuning in bieden.”