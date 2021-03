Viskraam en kaasboer komen graag naar Acht, volop steun voor weekmarkt in kerkdorp

EINDHOVEN - Een kaasboer, bakker en een bekende verkoper van kip van 't spit hebben hun komst al toegezegd en ook de viskraam van Koelewijn komt graag naar Acht als daar in april of mei een weekmarkt komt. Het burgerinitiatief hiervoor kreeg dinsdagavond alle steun van de politiek.

Niks dan lof kreeg de Eindhovense Sylvia van der Burg dinsdagavond voor haar burgerinitiatief om in het kerkdorp eindelijk een eigen weekmarkt te realiseren. Al jaren wordt er geklaagd over het gebrek aan voorzieningen in Acht en toen eind 2019 ook de laatste bakker de deuren sloot, trok Van der Burg weer aan de bel bij de politiek. Ze ging niet over één nacht ijs en haalde ruim 1200 handtekeningen op van medestanders. ,,Als zoveel mensen een markt in Acht willen, wie zijn wij dan om het tegen te houden”, aldus raadslid Marco van Dorst van D66.

Zelfstandig

Onlangs kreeg de Eindhovense al de steun van het Eindhovense college die een markt in Acht een mooie proefcasus vindt voor een pilot met de zogenaamde markt-light. Een weekmarkt die zelfstandig functioneert zonder al te veel bemoeienis van de gemeente. Minder kosten dus voor de kooplui en die zijn flexibeler bij het invullen van de markt. Bijvoorbeeld met nieuwe aanbieders. Volgens de gemeente is er vernieuwing nodig omdat veel markten in Eindhoven krimpen in omvang en aantal bezoekers.

De timing voor een markt die zich vooral op levensmiddelen zal richten is ondanks corona zeker niet ongunstig, zo stelde PvdA-raadslid Patrick van Tuijn dinsdagavond. ,,Mensen vinden het prettig om in de open lucht boodschappen te doen”, concludeerde hij op basis van een aantal gesprekken met kooplui. ,,Ik heb me laten vertellen dat er heel veel nieuwe klanten rondlopen op de markt.”

Vrijdag

Snel beginnen dus, zo was de algemene opvatting van de verschillende fracties in de Eindhovense gemeenteraad. Van der Burg zou graag zien dat de markt in april of mei van start kan gaan en wethouder Monique List gaat nu kijken wat haalbaar is. ,,Het liefst wil je volgende week al toestemming geven maar er moeten nog wel wat dingen geregeld worden.” Wegafzettingen en een keuze voor het dagdeel waarop de markt gehouden kan worden. Van der Burg en de kooplui hebben een voorkeur voor de vrijdag of zaterdag. De wethouder ziet de meeste kansen voor een markt op vrijdag.

De proef met een markt-light in Acht zal na drie maanden geëvalueerd worden. Als het een succes is kan de markt daarna blijven bestaan. De gemeente werkt in tussentijd verder aan het toekomstbestendig maken van alle weekmarkten en kijkt in hoeverre de uitkomsten van de pilot in Acht kunnen bijdragen aan een nieuwe visie. In september moet het nieuwe markt- en standplaatsenreglement klaar zijn.