Vitale delen sociale werkplaats Ergon draaien door

Vitale onderdelen van de sociale werkplaats Ergon in Eindhoven blijven in deze door de corona-crisis overheerste periode gewoon doordraaien. ,,We houden ons uiteraard wel aan alle regels en voorschriften en natuurlijk doen we er alles aan om onze mensen zo goed mogelijk te beschermen", zegt Ergon-directeur Yvonne van Mierlo.

De sociale werkplaats voor Eindhoven en een aantal gemeenten in de regio biedt werk aan zo'n 2300 mensen met een beperkte of juist wat grotere afstand tot de arbeidsmarkt. ,,Toen de eerste maatregelen bekend werden, nu bijna twee weken geleden, hebben we meteen een crisisteam geformeerd en bekeken wat de gevolgen van die maatregelen voor onze mensen en voor het werk op al onze locaties zijn", laat Van Mierlo telefonisch weten.

Vervoer

Vanaf dat moment verrichten de medewerkers van Ergon hun werkzaamheden, bijvoorbeeld de assemblage van een uiteenlopend aantal producten, op minimaal anderhalve meter afstand van elkaar. ,,Daarnaast hebben we het vervoer van en naar onze locaties en het vervoer naar het werk buiten van de mensen van de afdeling groen aangepast. In de busjes zaten niet meer dan vier mensen, zodat ze onderling voldoende afstand konden houden. Mensen die ziek waren, bleven vanzelfsprekend thuis," aldus de Ergon-directeur.

,,Maar inmiddels zijn de regels steeds verder aangescherpt", weet ook Van Mierlo. ,,Als gevolg daarvan hebben we nu moeten besluiten helemaal met het vervoer te stoppen. We vonden dat in de huidige omstandigheden niet meer verantwoord. Mensen die met de fiets, met de auto of met het openbaar vervoer op hun werkplek kunnen komen, blijven welkom. Mensen bij wie dat niet mogelijk is, kunnen thuisblijven.”

Beperkingen

Enerzijds voert Ergon dit voorzichtige beleid. Van Mierlo: ,,Anderzijds verrichten we ook een aantal cruciale werkzaamheden die in de huidige omstandigheden en ondanks die beperkingen toch gewoon door zullen moeten gaan."

Zo verzorgen de Ergon-medewerkers de post voor een aantal ziekenhuizen. Daarnaast wordt in de wasserij van de sociale werkplaats aan De Run in Veldhoven de was gedaan voor een aantal zorginstellingen in de regio Eindhoven.

Schipperen