Vitalis sluit per direct alle verpleeghuizen in regio voor bezoek

Zonneauto Eindhoven­se wereldkam­pi­oe­nen nu pas heelhuids terug in Nederland

15:57 EINDHOVEN De auto die de jonge, snelle studenten van de TU Eindhoven bedachten, is hypermodern. De zonnewagen is zijn tijd eigenlijk zelfs vooruit. Dat blijkt ook wel, want na de finish in de zonnerace in Australië in oktober, wilde geen enkele vervoersmaatschappij de accu van de Stella Era vervoeren.