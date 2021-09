Vitaliteit is meer dan tienduizend stappen maken

EINDHOVEN - Marjolein Janssen hoort dinsdag 28 september of ze is verkozen tot vitaliteitsmanager van het jaar. Wat doet een vitaliteitsmanager bij Fontys?

Het interview vindt plaats aan een ronde statafel. Er staan hoge, wiebelende krukken omheen. Dat was geen idee van Marjolein Janssen, maar de vitaliteitsmanager van Fontys ziet er wel een bevestiging in dat haar boodschap in de grote onderwijsorganisatie gehoord wordt, dus ook bij de dienst Huisvesting & Facilitair. ,,Inderdaad is minder zitten beter voor de gezondheid. Het is fijn om te merken dat ik andere mensen heb weten te besmetten met het vitaliteitsvirus.”

Quote Er is ook een mentale kant. Hoe is de balans tussen werk of studie en ontspan­ning? Marjolein Janssen

Janssen (41) studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht, met arbeid en organisatie als specialisatie. Voordat ze bij Fontys aan de slag ging, werkte ze als consultant bij een arbodienst. Vitaliteit is een heel breed begrip, benadrukt ze. ,,Natuurlijk is het goed om de trap te nemen in plaats van de lift en is gezonde voeding belangrijk. Maar er is ook een mentale kant. Hoe is de balans tussen werk of studie en ontspanning en andere privéaspecten?”

Alle vijftigduizend studenten en vierduizend medewerkers zien regelmatig iets van Fontys Vitaal voorbij komen. Op de website is veel informatie te vinden over het goed inrichten van een thuiswerkplek, balans tussen werk en privé en verantwoord sporten. De hele vorige week was zelfs Vitaliteitsweek, met elke dag een ander thema.

Quote Met de coördinato­ren van de introduc­tie hebben we afgespro­ken dat de tap pas om vier uur opengaat Marjolein Janssen

De programmamanager Fontys Vitaal, zoals ze op LinkedIn te boek staat, weet dat het tijd kan kosten om gedrag te veranderen. Zoals bij roken. ,,Uiteindelijk hebben we nu een rookvrije campus. Dat kan mensen helpen er helemaal mee te stoppen.” Alcohol is ook een aandachtspunt. Wat vindt ze van de hoeveelheid die er in de introductieweek doorheen gaat? ,,Wij wijzen op wijs alcoholgebruik. Met de coördinatoren van de introductie hebben we afgesproken dat de tap pas om vier uur opengaat. Maar een cultuurverandering heeft tijd nodig, dat kun je niet forceren.”

Pijn in de schouder

Janssen wijst op de ‘blinde vlek’ die we misschien allemaal wel hebben. ,,We hebben de neiging onszelf te overschatten. Denken al gauw dat we die tienduizend stappen per dag halen. Of dat we die hoge werkdruk wel aankunnen. Maar er is een keerzijde aan al te grote bevlogenheid. Daarom is het belangrijk dat we tijdig signalen herkennen. Zoals pijn in de schouder.” Ze wijst op het belang van feedback van collega’s en leidinggevenden. ,,Het jaarlijkse functioneringsgesprek is niet voldoende. Wij werken met een ontwikkelingscyclus, met gesprekken waarin aandacht is voor je ambitie en wat je daarvoor nodig hebt.” En de onderwerpen die ze eerder genoemd heeft.

Janssen beseft bij Fontys op een cruciale positie te werken. ,,Want die duizenden studenten die jaarlijks bij ons afstuderen komen terecht bij veel verschillende werkgevers. Als ze inderdaad besmet zijn met het vitaliteitsvirus, kunnen ze dat goed verspreiden!”

De verkiezing van vitaliteitsmanager van het jaar is dinsdag 28 september. Er zijn vier genomineerden. De anderen werken bij ING, FrieslandCampina en Mars Nederland.