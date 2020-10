Vivian (27) staat thuis drie uur lang op een stoel voor actie Last Man Standing@home

Wezenberg staat niet alleen: ruim 500 deelnemers staan deze zaterdag op een verhoging thuis, in de tuin of ergens buiten. Vorige jaren was het wel even anders: toen stond ze met honderden anderen zes uur lang op een paal in het water op Strand Horst in Ermelo. Last Man Standing is een sponsoractie waaraan teams mee kunnen doen die op deze manier geld ophalen. Wezenberg staat, net als vorig jaar, voor de Stichting Dalisay Recovery die onder meer hulp biedt aan jongeren met een eetstoornis.