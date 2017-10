Vlaams softwarebedrijf Vivaldi opent kantoor in Eindhoven

Vivaldi Software zet zijn internationalisering voort met een vestiging in Eindhoven. Het Vlaamse softwarebedrijf in kwaliteitsmanagementsystemen opereert vanuit een kantoor in het Evoluon.

Vivaldi had behalve in Kortrijk al kantoren in de Verenigde Staten, Engeland en Singapore. In Suriname, Bulgarije, Litouwen en Marokko werkt het samen met partners. In Nederland heeft het 22 jaar geleden opgerichte bedrijf zo'n veertig klanten, die vanuit Kortrijk werden bediend. ,,Dat werkt, maar is niet optimaal", zegt directievoorzitter Peter de Brabandere. Vivaldi heeft voor Eindhoven gekozen 'vanwege de uitstraling van de High Tech Campus' en de aanwezigheid van startende industriële bedrijven.

Zenuwbanen

In het op de campus gevestigde G-Therapeutics haalde het onlangs een nieuwe klant binnen. Dit bedrijf ontwikkelt een methode om een breuk in zenuwbanen in de ruggenwervel te overbruggen, met een implanteerbaar neuro-stimulatiesysteem. Bedrijven in medische apparatuur vormen een groeimarkt voor Vivaldi. ,,Er komt steeds meer regelgeving af op deze sector", verklaart De Brabandere. Hij wijst in dit verband op de internationale kwaliteitsrichtlijn ISO 13485 voor medische hulpmiddelen. Ook aan (industriële) laboratoria en informatieveiligheid worden dergelijke specifieke eisen gesteld. Vivaldi ontwikkelt daarvoor gecertificeerde kwaliteitsmanagementsoftware.