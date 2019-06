Vlaams verkleedpartijtje in Eindhoven: Gedragen wij ons netter dan onze zuiderburen?

In België heeft Kamping Kitschclub de reputatie van een festival waar alles kan en mag. Het bezorgde ze de naam van 'marginaalste festival', een kwalificatie die ze uitdragen als eretitel. Er wordt gekoketteerd met slechte smaak. Voor het hoofdpodium staat een schuimmachine in de vorm van een penis en b-artiesten als Jody Bernal, Zanger Rinus en Famke-Louise worden stuk voor stuk als wereldsterren onthaald.

Strikte dresscode

En er is die strikte dresscode (campingoutfit, geen carnaval!), die je regelmatig het gevoel geeft dat je op de filmset van New Kids staat in plaats van op festivalterrein Landsard. Het lijkt alsof veel bezoekers toen ze die outfit aantrokken ook meteen van gedaante zijn verwisseld. Voor wie er nog niet helemaal inzit, lijkt een veelvoud aan bier het tovermiddel.

,,Carnaval is er als een kerk bij", was een van de recensies vorige zomer na de eerste Nederlandse editie. Maar deze extreem losse sfeer zorgde er ook voor dat het festival in België onder vuur lag, nadat een bezoekster online zette dat mannelijke bezoekers haar continue lastigvielen. Een melding bij de security haalde niks uit. ,,Meisje, dit is Kamping kitsch. Dan weet je dat dit gebeurt." Ze kreeg veel bijval van anderen die verklaarden dat ook hun borsten en billen niet veilig waren. De organisatie greep in en zette een meldpunt op.



Gedragen wij ons netter dan onze zuiderburen? Daarover lopen de meningen uiteen. Gert uit Mol, gekleed in hemdje en trainingspak, heeft na drie edities in Kortrijk genoeg vergelijkingsmateriaal. Volgens hem zijn vooral de Nederlandse dames wat gereserveerder. Als een Nederlandse met babypop naast hem neerploft, haakt hij er meteen op in: ,,Volgens mij heeft-ie honger." Het meisje staat abrupt weer op, tot verdriet van de Belg.

Lees verder onder de foto.

Volledig scherm Kamping Kitschclub festival Eindhoven © Dave Hendriks - Foto Meulenhof

Belgische bezoekers

,,In België had ze hem nu de borst gegeven. Zeker weten." Een Woenselse bezoekster in kapotte panty en tijgerpakje laat weten dat ze niet op tien handen kan tellen hoe vaak ze vandaag in haar kont is geknepen. Volgens haar zijn het vooral Belgische bezoekers die menen dat de (Nederlandse) dames hier voor alles in zijn, een Vlaams meisje in Baywatch badpak zegt echter dat 'Hollanders de grootste varkens zijn'.

Toch roemen ze allemaal de losse maar unieke sfeer die er hangt en onvergelijkbaar is met ieder ander festival. Een groot compliment gezien de bomvolle feestkalender in beide landen. Het is de dresscode die meteen een band schept. Hier is niemand met zijn telefoon of zichzelf bezig. Van de eerste tot de laatste plaat gaat het los, om het even wie op het podium staat. Dus wil iedereen er de volgende editie gewoon weer bijzijn, ongeacht hoeveel vervelende mannen hetzelfde denken.