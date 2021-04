Vlaamse ASML’er docent bij nieuwe studie Summa: ‘Wie dit gaat studeren, gaat gouden tijden tegemoet’

Spiegelvil­la's in Meerhoven zorgen nu al voor commotie: 'Wij maken nooit iets zonder na te denken over de natuur'

21 april EINDHOVEN - Een sculptuur in het landschap, zo omschrijft architecte Marlies Zuidam van FAAM de spiegelwoningen in het groen die in Bosrijk, Meerhoven gebouwd worden. Overigens is er al wel ophef over, nog voor de bouw is begonnen, want dierenliefhebbers vrezen dat vogels zich te pletter vliegen tegen de spiegelende gevels.