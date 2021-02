Vlaggen wapperden op de Lichttoren, het begin van een nieuwe traditie

Philips heeft het gebouw, op de hoek van de Mathildelaan en de Nieuwe Emmasingel, vanaf het begin gebruikt als productiefaciliteit voor gloeilampen. Op de Catharinakerk na, was dit ooit het hoogste gebouw in Eindhoven. Het torentje was ingericht als testruimte voor brandduurproeven van diverse soorten lampen. Er brandde dag en nacht licht en het was een lichtbaken in de binnenstad.

Vlaggendag keert terug

Traditioneel wapperden op feestdagen vlaggen met de nationale driekleur op de Lichttoren. Sinds gisteren is die traditie in ere hersteld. Deze eerste officiële vlaggendag is niet alleen gekozen vanwege de verjaardag van prinses Beatrix maar ook om even stil te staan bij het 100-jarig bestaan van De Lichttoren. De viering zelf hiervan is gepland in 2022, het jaar dat De Lichttoren 100 jaar eerder in gebruik genomen is.