Vlemmix sleept Paay voor rechter om smaad: ‘Ik ben geen stalker’

Man gooit sporttas met vijf kilo MDMA uit auto om politie te misleiden

16:23 EINDHOVEN - Een 31-jarige man is dinsdagmiddag op de John F. Kennedylaan in Eindhoven aangehouden omdat hij een sporttas met vijf kilo MDMA bij zich had. De man gooide de tas uit de auto toen hij door agenten aan de kant werd gezet, maar toen hij terug kwam voor de tas kon de politie hem alsnog aanhouden.