Vlemmix zet onderscheiding Peter-Jan Rens te koop op Marktplaats: 1750 euro

Video Urn met as van moeder verdwenen in Eindhoven: zoektocht met magneet

20:02 EINDHOVEN - De metalen urn met as van Riek van de Wijgert is gestolen. Volgens de familie is de kwestie 'te gek voor woorden'. Dinsdagmiddag werd met een magneet gezocht op de bodem van de vijver van DELA-uitvaartcentrum De Rijtackers in Eindhoven.