Vliegen mogelijk duurder door nieuw landingssysteem dat na jaren einde moet maken aan mist-ellende Eindhoven Airport

Spannende verhuizing in MMC Veldhoven: Mikai en andere kleine baby's naar nieuwe couveuses

8:44 VELDHOVEN - Op de intensive care voor veel te vroeg geborenen van Máxima Medisch Centrum in Veldhoven ligt hij: de kleine Mikai Joël Gielen, zoon van Mandy en Johan. Hij is geboren op 5 maart, veertien weken te vroeg, dus ligt hij al geruime tijd in de couveuse. En die werden woensdag allemaal vervangen voor gloednieuwe exemplaren.