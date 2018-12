Vliegverkeer Eindhoven Airport komt weer langzaamaan op gang

Inmiddels lijkt alles weer ‘business as usual’ in de terminal. Van echt grote drukte is geen sprake. Wel werkt de tegenslag van zondag nog wat door: de eerste drie vluchten vertrokken met een uur vertraging en ook daarna waren er nog vertragingen. Lange rijen bij de incheckbalies ontbreken, hoewel de gisteren gestrande reizigers opnieuw moeten inchecken.

Van enige mist is maandag geen sprake: alle geplande vluchten gaan vooralsnog door. Ook landen op het vliegveld is weer mogelijk. De verwachting is dat het vliegverkeer in de loop van de ochtend weer volledig normaal loopt. Volgens woordvoerster Michelle van Waasdijk van Eindhoven Airport ‘verloopt de operatie voorspoedig'. “Het is rustig, er zijn wel veel mensen maar de sfeer is goed.”

De 150 door het Rode Kruis geplaatste veldbedden bleven voor een groot deel ongebruikt: slechts een vijftigtal reizigers bracht hierop de nacht door. “Honderden anderen zijn in hotels in de omgeving ondergebracht", aldus Van Waasdijk. De veertien zondag geschrapte vluchten worden maandag alsnog uitgevoerd: 12 van Ryanair, 1 van Wizzair en 1 van TUi.

Quote Nu hebben we net te horen gekregen dat we toch niet mee kunnen: het vliegtuig zit vol Wilna Toonen

Onder de gedupeerde reizigers zijn ook Wilna en Ari Toonen uit Heelsum. Nadat ze gisteren te horen kregen, dat hun vlucht naar Faro niet doorging, zijn ze terug naar huis gereden. Wilna: “Telefonisch heb ik om restitutie gevraagd van de vlucht. Thuis kregen we een bericht dat we toch, de volgende dag, op dit ticket konden vertrekken.” Om vijf uur stapten de heer en mevrouw Toonen opnieuw in de auto. “Maar nu hebben we net te horen gekregen dat we toch niet mee kunnen: het vliegtuig zit vol. Ik had die restitutie niet moeten aanvragen. Maar goed, het zij zo.”

Ook Harm Timmer uit Emmeloord legt zich er bij neer: ,,Het is heel zonde, maar aan mist kun je niks doen. Dit is overmacht.” Met zijn vrouw en twee kleine kinderen heeft hij de nacht doorgebracht in een hotel. ,,Om elf uur, half twaalf zijn we er naar toe gereden. We hebben goed, maar kort geslapen. En nu vliegen we straks alsnog naar Faro.”

Overgeboekt

Alexandra Langeveld, al vier jaar wonend in Alicante, kon zondag niet terug naar huis. Na uren van onzekerheid en lang wachten werd Langeveld, samen met een groot aantal andere gedupeerden, naar een hotel gereden. “Ik heb er anderhalf uur buiten gewacht. En toen bleek het hotel overgeboekt. Vol!” Uiteindelijk heeft Langeveld de nacht doorgebracht bij een kennis in Eindhoven.

Susannah Deurwaarder, oorspronkelijk afkomstig uit Kameroen, zou zondag ook naar Faro vliegen. “Maar toen kregen we te horen dat er niet gevlogen werd. Heel vervelend, maar er zijn erger dingen in de wereld. We zouden zes dagen gaan, dat worden er nu vijf. Ach, het is niet anders.