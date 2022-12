Vliegverkeer Eindhoven Airport tijdelijk stilgelegd door mist

Vrijspraak voor Eindhoven­se gymleraar (29) die een relatie had met minderjari­ge leerling

DEN BOSCH/EINDHOVEN – Een half jaar gevangenisstraf hing hem boven het hoofd, de Eindhovense gymleraar (29) die een seksuele relatie had met een minderjarige leerling. Hing, want de rechtbank is Den Bosch heeft hem vrijgesproken.

13 december