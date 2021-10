Vliegverkeer Eindhoven Airport weer hervat na storing verkeerstoren: ‘Het is gewoon niet goed geregeld’

Anderhalve ton van rekening Eindhoven­se hengelclub verdwenen: 'Oud-voorzitter is verantwoor­de­lijk’

EINDHOVEN - Volgens de Eindhovense Hengelsportvereniging heeft de oud-voorzitter - of zijn zoon - bijna 150.000 euro weggesluisd naar andere bankrekeningen. De man zelf zegt van van niks te weten. ‘Mijn cliënt is digibeet en weet niet eens hoe hij in moet loggen om te telebankieren', aldus zijn advocaat.

