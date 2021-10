Vliegverkeer Eindhoven Airport weer opgestart na problemen door dichte mist

Zoveelste keer

Afgelopen vrijdag werden er ook al vluchten omgeleid, vertraagd of geannuleerd vanwege dichte mist. En dat was niet voor het eerst. Mist zorgt al jaren voor problemen op de luchthaven in Eindhoven. In 2019 zijn op Eindhoven Airport tegen de 160 commerciële vluchten vertraagd, geannuleerd of omgeleid als gevolg van mist. Ook vorig jaar lag de luchthaven in januari en oktober diverse malen urenlang plat.