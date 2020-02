Vlucht met zes evacués uit China geland op vliegbasis Eindhoven

video Twee slachtof­fers bij ongeluk in Eindhoven, vier flessen lachgas in auto gevonden

13:28 EINDHOVEN - Een auto is zaterdagavond op de Eisenhowerlaan in Eindhoven tegen een lantaarnpaal gereden. Hierbij vielen twee slachtoffers. In de auto werden vier gasflessen met lachgas en lege ballonnen aangetroffen.