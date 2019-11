Vluchtelinge Palwasha Banai uit Eindhoven gered door Van Gogh

Hel in Afghanistan, waanzin in Nederland en redding via Vincent van Gogh. Vluchtelinge Palwasha Banai beschrijft haar leven in het boek Demonen overwonnen. ,,Ik begon er mee aan het sterfbed van mijn vader. Zo kon ik omgaan met de stress", vertelt ze in Nuenen aan de keukentafel bij Alice Michels, de vrouw die haar in 2016 opving. ,,Ik wilde mijn verhaal achterlaten. Het ging erg slecht met me."